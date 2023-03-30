Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на воинскую службу. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, в период с 1 апреля по 15 июля на срочную службу необходимо отправить 147 тысяч призывников.

На этот раз призваны будут, как и прежде, не пребывающие в запасе мужчины в возрасте от 18 до 27 лет включительно.

Напомним, что в Петербурге за время кампании весеннего призыва планируют набрать три тысячи срочников. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пообещал, что им не придется служить в четырех вновь присоединенных к России регионах.