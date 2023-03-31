Сенатор Бондарев: Повестки должны вручаться лично

Член Совета Федерации Виктор Бондарев внес ясность в дискуссию, возникшую вокруг новой практики военкоматов, а именно рассылки электронных повесток призывникам. Несмотря на заявления некоторых депутатов, получение повестки по электронной почте пока не может иметь юридической силы, уточнил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности. Статус таких оповещений, по его словам, пока никак не прописан в российском законодательстве, а значит, к ним не стоит относиться как к повесткам.

"Согласно статье 26 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой", - приводит слова сенатора ТАСС.

Напомним, в пятницу утром Генштаб объявил, что электронной формы взаимодействия военкоматов с призывниками следует ожидать начиная с 1 апреля.

фото: council.gov.ru