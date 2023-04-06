У подрядчиков петербургского Фонда капремонта проводят обыски

В офисах нескольких подрядчиков петербургского Фонда капитального ремонта 6 апреля проводят обыски сотрудники Следственного комитета.

Пресс-служба СК сообщает, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) возбудили после жалоб жителей многоэтажек в Красногвардейском районе. Жильцы утверждают, что их собственные деньги, сданные на капремонт, были похищены. Заявляют они и о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на те же цели.

Всего в четверг обыскивают более 20 помещений: это места жительства руководителей фирм, государственные учреждения и офисы самого фонда.