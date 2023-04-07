Картаполов рассказал о задачах срочников в составе миротворческого контингента

Военные на срочной службе в случае участия в выполнении миротворческих миссий будут заниматься их обеспечением, заявил 7 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Речь идет, к примеру, о выполнении обязанностей поваров или водителей.

"Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами", — заявил Картаполов в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, участников миротворческих операций разделят на категории. В результате одни военнослужащие будут задействованы в несении службы на линиях разграничения и блокпостах, а другие будут находиться на основных базах и выполнять задачи там.

В минувший вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать в выполнении миротворческих миссий всех военнослужащих, включая срочников. Как следует из текста пояснительной записки, принятие закона "позволит Российской Федерации расширить свои возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности". При этом участие в составе миссий должно быть добровольным, а их участники сперва должны получить необходимую подготовку.

Накануне Госдума вернула во второе чтение законопроект, предполагающий рассылку повесток из военкоматов заказными письмами.