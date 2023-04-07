Беглов заявил, что "нужно быть открытыми" и "не тиражировать отписки"

Губернатор Александр Беглов заявил 7 апреля, что самолично просматривает поступающие на его страницу во "ВКонтакте" обращения петербуржцев. Также он высказался о том, что считает нужным для чиновников быть открытыми и реагировать на обращения горожан.

О своей странице во "ВКонтакте" Беглов решил рассказать в контексте 29-летия Рунета. По словам градоначальника, аккаунт он завел четыре года назад, а сейчас ему ежемесячно поступают "тысячи обращений".

"Отвечаем вместе с помощниками, но ваши сообщения обязательно ежедневно просматриваю сам. Не сомневайтесь — они дошли до адресата", — уведомил Беглов своих подписчиков в соцсетях.

При этом губернатор объявил, что полагает нужным "быть открытыми" и "слушать и слышать петербуржцев". На поступающие обращения, с его слов, следует "отвечать не казенными штампами, а нормальным человеческим языком, решать проблему, а не тиражировать отписки".

В середине января сообщалось, что сын блокадницы оказался забанен на страничке Беглова после жалобы на коммунальщиков, сорвавших кормушки для птиц.