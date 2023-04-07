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Новости 12:53

Володин поинтересовался у подписчиков, стоит ли лишить "поливающих грязью Россию" доходов из страны

фото ЗакС политика Володин поинтересовался у подписчиков, стоит ли лишить "поливающих грязью Россию" доходов из страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков своего Telegram-канала, следует ли запретить критикам действий российского руководства получать средства из страны. Никаких имен при этом он не привел.

"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан", — сообщил читателям Володин. После этого он поинтересовался, нужно ли отрезать их от доходов "за рекламу, авторские права и т. д.", поступающих с территории страны.

Большинство участников голосования ответило на вопрос положительно. На момент выхода заметки из 319 тысяч пользователей 96% поддержали запрет финансирования оппонентам Кремля. Против этого высказались 3%, еще 1% отреагировал, нажав на вариант "Всё равно".

В январе Володин поручил думскому комитету по культуре подготовить законодательные предложения касательно того, как поступить с критикующими российскую власть из-за рубежа артистами.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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