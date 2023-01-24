Думский комитет по культуре подготовит предложения касательно уехавших из России артистов

Комитет Госдумы по культуре обобщит разнообразные инициативы, выдвинутые в адрес покинувших Россию артистов, и подготовит на их основе законодательные предложения, сообщило 24 января РИА "Новости". Соответствующее поручение отдал в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы поручим комитету по культуре вопросы, которые поступают, рассматривать, давать оценку и вносить предложения, которые, возможно, станут для нас основой для принятия законов", — заявил председатель Госдумы.

Свое внимание думский комитет сосредоточит на артистах, критикующих действия российских властей из-за рубежа.

В последнее время парламентарии изобрели немало идей относительно того, как следует поступать с оппозиционно настроенными артистами. Так, например, депутат Екатерина Стенякина предложила внести поправки в Уголовный кодекс, которые бы позволили лишать граждан, и в первую очередь деятелей культуры, государственных наград. Она же ранее выступала за создание стоп-листа для "предавших страну" артистов. В свою очередь, депутат Елена Драпеко предлагала создать механизм лишения артистов их званий в соответствии с указом президента. Также она предлагала запретить актерам из числа иноагентов участвовать в киносъемках за бюджетный счет.