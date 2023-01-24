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Новости 18:33

Думский комитет по культуре подготовит предложения касательно уехавших из России артистов

фото ЗакС политика Думский комитет по культуре подготовит предложения касательно уехавших из России артистов

Комитет Госдумы по культуре обобщит разнообразные инициативы, выдвинутые в адрес покинувших Россию артистов, и подготовит на их основе законодательные предложения, сообщило 24 января РИА "Новости". Соответствующее поручение отдал в ходе пленарного заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы поручим комитету по культуре вопросы, которые поступают, рассматривать, давать оценку и вносить предложения, которые, возможно, станут для нас основой для принятия законов", — заявил председатель Госдумы.

Свое внимание думский комитет сосредоточит на артистах, критикующих действия российских властей из-за рубежа.

В последнее время парламентарии изобрели немало идей относительно того, как следует поступать с оппозиционно настроенными артистами. Так, например, депутат Екатерина Стенякина предложила внести поправки в Уголовный кодекс, которые бы позволили лишать граждан, и в первую очередь деятелей культуры, государственных наград. Она же ранее выступала за создание стоп-листа для "предавших страну" артистов. В свою очередь, депутат Елена Драпеко предлагала создать механизм лишения артистов их званий в соответствии с указом президента. Также она предлагала запретить актерам из числа иноагентов участвовать в киносъемках за бюджетный счет.


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