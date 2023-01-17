Драпеко высказалась за запрет снимать признанных иноагентами актеров на госсредства

Вырезать из кинолент фрагменты с участием признанных иностранными агентами актеров не стоит, но в то же время последним бы следовало запретить сниматься в фильмах за счет бюджета, заявила в беседе с РИА "Новости" первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет", — высказалась депутат. В то же время она заявила, что "старые картины надо оставить себе", выразив недоумение необходимостью "отказываться от нашего достояния".

Удалять из фильмов эпизоды с актерами-иноагентами не стоит, продолжила Драпеко. По ее словам, кинематограф — это "коллективное творчество", над созданием киноленты трудятся представители различных профессий, а артисту в этом случае "принадлежит только его лицо".

"Поэтому я считаю, что делать этого [удалять эпизоды с иноагентами] не следует <...> Не надо ничего замазывать, надо оставить всё как есть", — подытожила Драпеко.

Ранее ТАСС сообщило об идее члена думского комитета по культуре Сергея Соловьева ("Единая Россия"), предложившего провести общественное обсуждение вопроса, как следует поступать с фильмами, в которых снимались иноагенты или же замеченные в критике российского руководства актеры. В качестве возможных вариантов упоминались удаление эпизодов с такими артистами или же маркировка лент сообщением об иноагентском статусе участников съемочной группы.

"Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жестче — общественная цензура, но в интересах общества и государства", — объявил Соловьев.

Ранее Драпеко высказывалась о возможности лишения артистов их наград и званий. Делать это, по ее мнению, было бы можно в соответствии с указом президента.