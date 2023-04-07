Весной в ЗВО планируют призвать 50 тысяч человек на военную службу.

В Западном военном округе на военную службу планируется направить порядка 50 тысяч человек, рассказал 7 апреля врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа, полковник Игорь Головач во время пресс-конференции.

- Количество призывников несколько выше, чем в предыдущие призывы, однако данное увеличение задания связано не с проведением специальной военной операции, а с увеличением численности наших Вооруженных сил, - отметил Головач.

Головач отметил, что в во время осеннего призыва в ЗВО удалось полностью выполнить — в войска отправили свыше 30 тысяч человек.

Напомним, в России с 1 апреля по 15 июля идет весенний призыв на срочную службу. Ранее сообщалось, что в Петербурге планируется призвать около трех тысяч молодых людей. Годом ранее планировали призвать порядка 2,4 тысяч человек.

Константин Леньков