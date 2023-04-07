Дефицит российского бюджета в первом квартале составил 2,4 триллиона рублей

Дефицит российского бюджета составил 2,4 триллиона рублей в январе-марте 2023 года, согласно предварительным оценкам Министерства финансов. Указанная цифра приближается к общему объему запланированного на весь текущий год дефицита, который составляет 2,925 триллиона рублей.

При этом в I квартале 2022 года фиксировался профицит объемом 1,134 триллиона рублей. Разница между этими значениями составила 3,534 триллиона рублей, следует из данных Минфина.

За первые три месяца 2023 года доходы российского бюджета составили 5,677 триллиона рублей, что на 20,8% меньше показателей прошлого года. Тогда в I квартале в казну поступило 7,163 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы сократились за этот промежуток на 45% (с 2,974 в 2022-м до 1,635 триллиона рублей сейчас), не нефтегазовые — на 3,5% (соответственно, с 4,189 до 4,042 триллиона рублей).

В то же время расходы российского бюджета в 2023 году только выросли. Если год назад в I квартале было потрачено 6,029 триллиона рублей, то теперь речь идет о 8,077 триллиона рублей. В относительных цифрах расходы выросли на 34%, следует из данных Минфина.

В конце марта Смольный представил законопроект об исполнении бюджета 2022 года, согласно которому доходы города превысили его расходы более чем на 119 миллиардов рублей.

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