ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:44

Власти Петроградского района выделили для уличных музыкантов пять зеленых зон и пространство под мостом

фото ЗакС политика Власти Петроградского района выделили для уличных музыкантов пять зеленых зон и пространство под мостом

Администрация Петроградского района Петербурга опубликовала перечень мест, в которых уличные артисты смогут устраивать свои выступления после предварительного согласования.

Одна из предложенных локаций — "пространство под мостом Бетанкура". Там хотят разрешить играть в том числе на ударных инструментах и со звукоусиливающей аппаратурой общей мощностью до 500 Вт. Под эти критерии также подпал благоустроенный участок на набережной реки Карповки.

Без ограничений на звукоусиление предложено играть только в Приморском парке Победы на Крестовском острове. В качестве "тихих мест", где играть можно будет только в акустике, определили Пушкарский сад, сад Андрея Петрова и сквер Профессора Попова.  

Напомним, с 1 мая в Петербурге вступит в силу закон об уличных артистах. Музыканты смогут выступать только в специально отведенных местах и лишь после одобрения их заявок чиновниками. Перечень локаций, где будут возможны концерты, готовят районные администрации. Так, согласно проекту властей Центрального района, использование звукоусиления будет запрещено на Невском проспекте и близлежащих улицах.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама