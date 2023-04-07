Власти Петроградского района выделили для уличных музыкантов пять зеленых зон и пространство под мостом

Администрация Петроградского района Петербурга опубликовала перечень мест, в которых уличные артисты смогут устраивать свои выступления после предварительного согласования.

Одна из предложенных локаций — "пространство под мостом Бетанкура". Там хотят разрешить играть в том числе на ударных инструментах и со звукоусиливающей аппаратурой общей мощностью до 500 Вт. Под эти критерии также подпал благоустроенный участок на набережной реки Карповки.

Без ограничений на звукоусиление предложено играть только в Приморском парке Победы на Крестовском острове. В качестве "тихих мест", где играть можно будет только в акустике, определили Пушкарский сад, сад Андрея Петрова и сквер Профессора Попова.

Напомним, с 1 мая в Петербурге вступит в силу закон об уличных артистах. Музыканты смогут выступать только в специально отведенных местах и лишь после одобрения их заявок чиновниками. Перечень локаций, где будут возможны концерты, готовят районные администрации. Так, согласно проекту властей Центрального района, использование звукоусиления будет запрещено на Невском проспекте и близлежащих улицах.