С начала года в России восстановлены права девяти тысяч дольщиков

В первом квартале 2023 года в России были восстановлены права девяти тысяч обманутых дольщиков, заявил 7 апреля вице-премьер, глава наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, за три месяца в стране были достроены 29 многоквартирных домов, что обеспечит жильем около 3,1 тысячи человек. "Еще порядка 700 человек получили от Фонда развития территорий выплаты в совокупном размере 2,2 миллиарда рублей", — приводит слова Хуснуллина пресс-служба кабинета министров.

Стараниями регионов в январе-марте были восстановлены в правах еще 5,5 тысячи обманутых дольщиков.

Месяцем ранее сообщалось о восстановлении прав почти шести тысяч дольщиков с начала года. Таким образом, за март их количество увеличилось более чем на три тысячи человек.

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