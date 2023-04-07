Москалькова высказалась за установление предельного срока содержания под стражей

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за установление предельно возможного срока пребывания подозреваемых и обвиняемых под стражей. Заявление прозвучало 7 апреля на круглом столе в Совете Федерации.

В своем выступлении омбудсмен назвала "ненормальным" отсутствие предельного срока содержания под стражей. В качестве альтернативы она допустила установление дифференцированных сроков, в том числе предложив ввести большую длительность содержания в случаях, если дело содержит несколько эпизодов или же имеется потребность в проведении сложной экспертизы.

"Но какой-то конечный срок, по мнению нашего экспертного сообщества при уполномоченном по правам человека, должен быть в цивилизованном правовом государстве", — цитирует Москалькову ТАСС.

Уполномоченная отметила, что сейчас законом установлен 12-месячный срок предварительного следствия, который может быть увеличен в полтора раза в случае с особо опасными делами. В то же время, если дело передано в суд и обвиняемый приступил к ознакомлению с материалами, предельная длительность содержания под стражей не установлена, заключила она.

По словам Москальковой, с начала года к ней обратились 94 человека с жалобами на чрезмерно долгое, по их мнению, содержание под стражей до вынесения решения суда. Из числа обратившихся 14 человек ждут судебного решения по полтора года, а еще двое — пять и три года соответственно.

В конце марта омбудсмен заявила, что в России не преследуют людей за их "пристрастия", однако же общество негативно относится к идее однополых браков.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"