Москалькова: В России не преследуют людей за их пристрастия, но общество противится однополым бракам

Российское общество выступает против продвижения идеи однополых браков, заявила 27 марта уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. При этом она выразила убежденность в том, что людей в стране не преследуют за их "внутренние установки".

"Мы не преследуем за те пристрастия, внутренние установки, которые есть у людей, но наше общество не хочет пропагандировать и продвигать идею однополых браков", — транслирует слова Москальковой РИА "Новости". Заявление прозвучало на научно-практической конференции, посвященной правовому образованию в учебных заведениях.

В начале декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. До этого запрет действовал лишь в отношении несовершеннолетних. В начале января стало известно о том, что суд в Москве оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ). Последняя выразилась в публикации в интернете анкеты в женском образе.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"