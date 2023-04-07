Сотрудника смольнинского автопарка поместили в СИЗО по делу об осуществлении развратных действий

Калининский райсуд Петербурга поместил под стражу местного жителя Олега Собчука, обвиняемого по статье об осуществлении развратных действий в отношении 12-летней девочки (ч.2 ст.135 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Подсудимого задержали днём ранее, 6 апреля. Вину в инкриминируемом правонарушении он признал.

Инцидент с участием мужчины произошёл 5 апреля у дома № 3 по улице Жукова. Юная горожанка шла по делам, когда увидела в автомобиле полуобнажённого мужчину. По её словам, он приглашал её сесть к нему в машину.

Установить личность подозреваемого помогли камеры наружного наблюдения. "Фонтанка" пишет, что им оказался водитель АТП "Смольнинское".

Как итог, Собчука арестовали до 5 июня 2023 года.