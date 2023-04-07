Мобилизованного из Тамбовской области приговорили к 5 годам колонии за уход в самоволку

Тамбовский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении мобилизованного, чьё имя не конкретизируется, самовольно оставившего военную часть: россиянин получил 5 лет колонии, информирует ТАСС.

"Осужден по ч. 5 ст. 337 УК РФ к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взят под стражу в зале суда мобилизованный военнослужащий", — отчитались в судебной инстанции.

Судом установлено, что осенью 2022 года житель Тамбовской области ушёл в самоволку и уехал домой. В месте проживания его впоследствии и задержали в январе 2023-го.

Ранее, напомним, суд в Коми приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии по аналогичной статье УК.