"Известия": Число банкротов в России выросло на 40 процентов за год

В I квартале 2023 года суды в России признали несостоятельными 76 тысяч граждан, включая индивидуальных предпринимателей, сообщили 7 апреля "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса". Это на 40,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Как отмечается, темп роста количества банкротов за прошедший год несколько усилился. Так, в январе-марте 2022 года количество несостоятельными были признаны 54,2 тысячи граждан, что на 33,6 % больше, чем в 2021 году.

В первую пятерку регионов по количеству банкротств вошли Москва (3,63 тысячи дефолтов), Подмосковье (3,6 тысячи), Краснодарский край (3,5 тысячи), Башкирия (3,2 тысячи) и Свердловская область (2,7 тысячи). В 96,7 % случаев процедуру банкротства инициировали сами должники.

Глава "Федресурса" Алексей Юхнин выразил мнение, что темпы роста судебных банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время не следует ждать их наращивания. "Эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику", - заявил он и сослался на данные Росстата, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян снизились в 2022 году на 1 % после роста на 3,2 % годом ранее.

В пятницу Минфин сообщил о величине дефицита бюджета в I квартале года. По данным ведомства, за три месяца этот показатель достиг отметки в 2,4 триллиона рублей при изначально запланированном на год значении дефицита в 2,925 триллиона рублей.

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