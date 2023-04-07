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Новости 18:43

Биржевой мост на неделю закроют для проезда из-за демонтажа временной опоры

фото ЗакС политика Биржевой мост на неделю закроют для проезда из-за демонтажа временной опоры

В течение практически недели Биржевой мост станет недоступен для проезда транспорта и прохода пешеходов ввиду демонтажа временной опоры, известили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Переправа закроется в 21:00 в понедельник, 10 апреля, и откроется в это же время в воскресенье, 16 апреля. Параллельно ограничат движение на участке набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

"По оценкам специалистов, на график разводки и работу плавучего крана может оказать влияние ледовая обстановка. Если ледоход будет интенсивным, разводки и демонтаж придётся перенести", — проинформировали в пресс-службе "Мостотреста".

Ранее стало известно, что Биржевой мост разведут ночью 8 апреля.


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