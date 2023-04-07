Цивилев выступил за запрет прокатных самокатов в центре Петербурга

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") считает нужным ввести полный запрет прокатных самокатов в четырех исторических районах Петербурга, сообщила 7 апреля "Парламентская газета". Существующие в городе ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) представляются единороссу недостаточными, свою позицию он планирует представить на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 24 апреля.

По мнению Цивилева, запрет на кикшеринговые самокаты следует ввести в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга. Сделать это следует ради безопасности и экономического роста, считает он.

Цивилев сослался на планы привлекать в Петербург по 10 миллионов туристов ежегодно, отметив при этом, что жить и гулять они будут преимущественно в центре города. "Пора выбирать два из трех: общественный и личный транспорт, пешеходы или электросамокаты. Думаю, от СИМ отказаться в центре Петербурга проще, потому что пешеходов выгонять нехорошо", - поделился он соображениями в связи с этим.

Также парламентарий упомянул ДТП с участием электросамокатов, которые ежегодно случаются на улицах города. При этом он сослался на пример Парижа, жители которого ранее проголосовали за запрет сервисов аренды электросамокатов. "Каким бы выгодным ни был бизнес, для любой новации нужно создавать условия. А если их нет и невозможно обустроить — не надо создавать потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей", - заключил депутат.

В марте Цивилев высказывался за введение уголовной ответственности для авторов "наркограффити".