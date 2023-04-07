Власти Петербурга подумывают о заключении новых офсетных контрактов

В Смольном размышляют о возможности заключения новых офсетных контрактов в придачу к уже оформленным, сообщили 7 апреля "Ведомости" со ссылкой на главу управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Ольгу Махову.

К настоящему моменту в перечне насчитывается 45 международных непатентованных наименований, однако он может быть в дальнейшем увеличен. По словам Маховой, Петербург нуждается в поставщиках лекарств для лечения орфанных заболеваний, таких, как спинальная мышечная атрофия (СМА).

Курс лечения одного больного СМА оценивается в 80 миллионов рублей, в Петербурге проживают 28 человек с таким заболеванием. При этом российские компании не заинтересованы в производстве лекарств против этой болезни по причине невысокого спроса на них.

Офсетный контракт предполагает строительство инвестором предприятия при условии заключения договора о поставке его продукции в течение определенного времени по фиксированной цене.

В конце января вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил о заключении первого в Петербурге офсетного контракта. Сторонами выступили комитет по здравоохранению и фармацевтическая компания "Р-Фарм". Стоимость контракта составила 8,7 миллиарда рублей, срок его исполнения рассчитан на 10 лет.

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