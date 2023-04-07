Аркадий Бабченко* признан иноагентом

Министерство юстиции внесло 7 апреля в список иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко*, о чем уведомило на своем сайте.

Также в перечень внесено ООО "Хроникер"**, созданное журналистом Владимиром Рувинским***, который сам ранее был признан иноагентом.

Комментируя включение "Хроникера"** в список, в Минюсте отметили, что здесь речь идет лишь о соблюдении закона, обязывающего "лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов", создавать юридические лица.

В случае с Бабченко* Минюст указал на то, что тот собирал средства в поддержку ВСУ и распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". Также ведомство указало, что журналист проживает вне пределов России.

В январе МВД объявило Бабченко* в розыск.

*Минюст внес Аркадия Бабченко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес ООО "Хроникер" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Владимира Рувинского в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Babchenko