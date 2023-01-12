МВД объявило в розыск журналиста Бабченко*

Министерство внутренних дел объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*, сведения об этом содержатся в соответствующей базе ведомства. Фотография в карточке розыска отсутствует, однако при этом ФИО, дата и место рождения совпадают с личными данными Бабченко*.

"Разыскивается по статье УК", — информирует ведомство без указания вменяемой журналисту статьи.

Бабченко* покинул Россию в 2017 году и перебрался на Украину, где спустя год стал участником инсценировки собственной гибели, проведенной силами СБУ. В 2019 году он выехал из Украины по причине избрания Владимира Зеленского президентом этой страны. В июле 2020 года Росфинмониторинг внес Бабченко* в перечень экстремистов и террористов.

*Росфинмониторинг внес Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов

Фото: Telegram-канал Babchenko