Глава МО "Красное Село" ждет от будущих депутатов активной работы

Руководитель совета МО "Красное Село" Евгений Мареев, где сегодня избирают двух муниципальных депутатов, лично решил посетить все избирательные участки в округе. Корреспонденту ЗАКС.Ру он рассказал, что все, по его наблюдению, проходит штатно.

- Народу не везде очень много, активность пока [низкая]. Ждем, когда у нас закончится церковный праздник Вербное воскресенье и народ придет, будет голосовать. А так все вроде бы нормально, все как везде проходит, - сказал Мареев.

Он также рассказал, чего ждет от будущих коллег по совету.

- К будущим коллегам - ходить на заседания. У нас есть один депутат, который один раз был за три года. Вот сейчас принес заявление, сложил полномочия. Буквально недавно, - отметил муниципал.

Депутат, который сложил полномочия, - Андрей Григорьев, который в 2019 году избрался от КПРФ.

Напомним, 9 апреля в трех муниципалитетах проходят дополнительные муниципальные выборы в МО "Южно-Приморский", МО "Красное Село" и МО "Понтонный". Всего планируется избрать пять человек. На одном из участков в Красном Селе наблюдатели заметили некие "списки бюджетников".

Константин Леньков