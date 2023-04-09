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Муниципал 12:17

Глава МО "Красное Село" ждет от будущих депутатов активной работы

фото ЗакС политика Глава МО "Красное Село" ждет от будущих депутатов активной работы

Руководитель совета МО "Красное Село" Евгений Мареев, где сегодня избирают двух муниципальных депутатов, лично решил посетить все избирательные участки в округе. Корреспонденту ЗАКС.Ру он рассказал, что все, по его наблюдению, проходит штатно.

- Народу не везде очень много, активность пока [низкая]. Ждем, когда у нас закончится церковный праздник Вербное воскресенье и народ придет, будет голосовать. А так все вроде бы нормально, все как везде проходит, - сказал Мареев. 

Он также рассказал, чего ждет от будущих коллег по совету. 

- К будущим коллегам - ходить на заседания. У нас есть один депутат, который один раз был за три года. Вот сейчас принес заявление, сложил полномочия. Буквально недавно, - отметил муниципал. 

Депутат, который сложил полномочия, - Андрей Григорьев, который в 2019 году избрался от КПРФ. 

Напомним, 9 апреля в трех муниципалитетах проходят дополнительные муниципальные выборы в МО "Южно-Приморский", МО "Красное Село" и МО "Понтонный". Всего планируется избрать пять человек. На одном из участков в Красном Селе наблюдатели заметили некие "списки бюджетников".

Константин Леньков


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