Депутата ЗакСа Ленобласти Сидоренко отправили в следственный изолятор

Приморский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Сидоренко, которого преследуют по делу о получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в предварительном заключении он останется как минимум до 5 июня. Защита, добиваясь более мягкой меры, указывала на наличие у фигуранта престарелого больного отца, который нуждается в попечении.

Криминальный эпизод в деле политика датируется 2016-2019 годами, когда он возглавлял администрацию МО "Агалатовское сельское поселение". По версии следствия, в составе организованной группы Сидоренко получил коррупционное вознаграждение в размере 2 млн рублей от представителей компании "Агалатово-Сервис".

Взятку чиновники приняли в обмен на подписание фиктивного документа о технологическом подключении ЖК "Барская усадьба" к системам коммуникаций. Дома в результате превратились в долгострои, что привело к уголовному делу в отношении компании "КомфортСтрой".

фото: lenoblzaks.ru