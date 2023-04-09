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За раздачу листовок в Петербурге задержали комсомольцев

фото ЗакС политика За раздачу листовок в Петербурге задержали комсомольцев

Двух членов ЛКСМ РФ задержали в Петербурге у метро "Площадь Восстания" 9 апреля, когда они раздавали листовки, сообщил ЗАКС.Ру представитель горкома КПРФ Александр Рогожкин. 

В листовках предлагалось присоединиться к комсомолу.

Задержанных доставили в 76-й отдел полиции. Туда к ним оперативно приехали адвокаты.  Также к отделу приехали товарищи задержанных по ЛКСМ, но их в здание не допустили. После опроса доставленных в отдел комсомольцев отпустили без протоколов. Одного из задержанных, которому ещё нет 18 лет, отпустили только после приезда родителей и инспектора по делам несовершеннолетних.

Сергей Еремеев


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