За раздачу листовок в Петербурге задержали комсомольцев

Двух членов ЛКСМ РФ задержали в Петербурге у метро "Площадь Восстания" 9 апреля, когда они раздавали листовки, сообщил ЗАКС.Ру представитель горкома КПРФ Александр Рогожкин.

В листовках предлагалось присоединиться к комсомолу.

Задержанных доставили в 76-й отдел полиции. Туда к ним оперативно приехали адвокаты. Также к отделу приехали товарищи задержанных по ЛКСМ, но их в здание не допустили. После опроса доставленных в отдел комсомольцев отпустили без протоколов. Одного из задержанных, которому ещё нет 18 лет, отпустили только после приезда родителей и инспектора по делам несовершеннолетних.

Сергей Еремеев