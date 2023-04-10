От преподавания в СПбГУ отстранили доцента, заподозренного в мошенничестве

Доцента Восточного факультета СПбГУ заподозрили в работе на телефонных мошенников, о чем пишет "Фонтанка". На прошлой неделе ученого задержали в Пушкине, избрав мерой пресечения обязательство о явке. В прошлом он сам становился жертвой телефонных мошенников.

По версии следствия, сотрудник СПбГУ после мошеннических звонков от лица "службы безопасности" банков встречался с людьми и забирал у них деньги. Часть полученных сумм становилась его незаконным заработком. Всего силовики насчитали четыре криминальных эпизода, благодаря которым доцент обогатился на 120 тысяч рублей.

В связи с заведенным уголовным делом руководство вуза временно отстранило фигуранта от преподавания.