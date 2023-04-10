Смольный отправил в Минкульт противников участия актера Козловского в спектаклях МДТ

Глава петербургского комитета по культуре Федор Болтин ответил депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову, который добивается отмены спектаклей Малого драматического театра с участием Данилы Козловского. Об этом пишет ТАСС. Чиновник напомнил, что МДТ находится в ведении Минкульта и что подобные вопросы требуется направлять в федеральный орган власти.

Справедливоросс усматривает в публичных заявлениях актера признаки дискредитации армии и поэтому считает, что постановки с его участием необходимо снять с репертуара петербургского театра. Аналогичным образом Кузнецов хочет поступить с Ксенией Раппопорт.

Ранее проверить высказывания Козловского на предмет дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) Генпрокуратуру попросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.