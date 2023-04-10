Уклонистам запретят выезд из страны

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в России введут обеспечительные меры для уклоняющихся от военной службы. Наиболее строгие меры будут представлять собой запрет на выезд за границу и запрет на совершение сделок, пишет ТАСС.

"На тех, кто уклоняется, будет наложен ряд обеспечительных мер. Если он делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны", - описал он новый механизм.

Также Картаполов сообщил, что в Госдуму внесли поправки о цифровизации воинского учета, которые нижняя палата рассмотрит уже в ближайший вторник. Законопроект предполагает создание защищенного государственного информационного ресурса, на базе которого будет вестись Единый реестр воинского учета.

Говоря о электронных повестках, активно обсуждавшихся в конце марта, Картаполов пояснил, что они будут дублировать бумажные.

фото: duma.gov.ru