В Петербурге наградят спасателей, доставших автомобиль из ямы с кипятком

Троим сотрудникам петербургского управления МЧС вручат награды за их спасение людей в автомобиле, провалившемся в яму с кипятком на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Речь идет о Сергее Юдине, Саранге Мешкееве и Сергее Морковкине. При исполнении профессионального долга двое их них получили ожоги. Юдин до сих пор остается в реанимации в тяжелом состоянии, а Мешкеева скоро собираются выписывать из больницы. Поступок пострадавших пожарных привлек внимание горожан, которые продолжают писать им письма со словами поддержки.

Коммунальная авария случилась на Дровяной улице 5 апреля. Площадь разлива кипятка составила 500 кв. метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.2 ст.238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На инцидент остро отреагировал лидер справедливороссов Сергей Миронов, задавшийся вопросом, "есть ли хозяин в Петербурге".