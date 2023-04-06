ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:34

Миронов усомнился в наличии у Петербурга "хозяина"

фото ЗакС политика Миронов усомнился в наличии у Петербурга "хозяина"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов отреагировал на прорыв теплотрассы в Петербурге, случившийся накануне и ставший причиной ожогов у спасателей. Подобные аварии, по наблюдениям политика, носят систематический характер, в связи с чем у него назрели серьезные вопросы к городскому руководству.

"Очевидно, дело уже даже не в персональной ответственности рядовых коммунальщиков. Эти аварии заставляют поставить вопрос еще шире: есть ли хозяин в Петербурге, которого городское хозяйство как-то волнует? Или его нет, и такие во всех смыслах провалы можно допускать где угодно и когда угодно?!", - заявил депутат Госдумы через собственную пресс-службу.

В числе других примеров он вспомнил прошлогодний случай прорыва трубы, из-за которого под в яму провалился автомобиль и от ожогов погиб водитель. Похожий прорыв имел место в городе и нынешней зимой. Миронов намерен обратиться с запросом к министру строительства и ЖКХ. Политик отмечает, что коммунальные службы демонстрируют неэффективность на фоне регулярно растущих тарифов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама