Миронов усомнился в наличии у Петербурга "хозяина"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов отреагировал на прорыв теплотрассы в Петербурге, случившийся накануне и ставший причиной ожогов у спасателей. Подобные аварии, по наблюдениям политика, носят систематический характер, в связи с чем у него назрели серьезные вопросы к городскому руководству.

"Очевидно, дело уже даже не в персональной ответственности рядовых коммунальщиков. Эти аварии заставляют поставить вопрос еще шире: есть ли хозяин в Петербурге, которого городское хозяйство как-то волнует? Или его нет, и такие во всех смыслах провалы можно допускать где угодно и когда угодно?!", - заявил депутат Госдумы через собственную пресс-службу.

В числе других примеров он вспомнил прошлогодний случай прорыва трубы, из-за которого под в яму провалился автомобиль и от ожогов погиб водитель. Похожий прорыв имел место в городе и нынешней зимой. Миронов намерен обратиться с запросом к министру строительства и ЖКХ. Политик отмечает, что коммунальные службы демонстрируют неэффективность на фоне регулярно растущих тарифов.