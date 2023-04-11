На "Госуслугах" вернулась опция удаления аккаунта пользователя

Портал "Госуслуги" вернул опцию удаления аккаунта пользователя: это стало вновь возможным как в приложении, так и на сайте, передаёт во вторник, 11 апреля, РИА Новости.

Почти две недели назад, 31 марта, в СМИ появилась информация о том, что с "Госуслуг" убрали функцию удаления профиля учётной записи. Это совпало с заявлением представителя Генштаба ВС РФ о том, что в ходе весеннего призыва в текущем году россиян будут уведомлять о необходимости прохождения службы в электронном виде.

Буквально на следующий день руководитель Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что последние изменения, затронувшие "Госуслуги", не имеют отношения ни к призыву, ни к якобы грядущей мобилизации. "Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов", - заявил тогда министр.