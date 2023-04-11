С конца апреля между Петербургом и Симферополем будет запущено автобусное сообщение

Начиная с 29 апреля между Петербургом и Симферополем запустят автобусное сообщение, известил вице-губернатор Кирилл Поляков у себя в Telegram-канале.

Рейсы из Северной столицы будут уезжать на юг каждую неделю в 7:00 с городского автовокзала. Прибывать в Симферополь они будут на следующий день в 21:00. За то, чтобы запустить подобный маршрут, проголосовали петербуржцы на станице Полякова во "ВКонтакте".

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран готов к запуску прямого авиасообщения с Петербургом.