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Новости 11:39

С конца апреля между Петербургом и Симферополем будет запущено автобусное сообщение

фото ЗакС политика С конца апреля между Петербургом и Симферополем будет запущено автобусное сообщение

Начиная с 29 апреля между Петербургом и Симферополем запустят автобусное сообщение, известил вице-губернатор Кирилл Поляков у себя в Telegram-канале.

Рейсы из Северной столицы будут уезжать на юг каждую неделю в 7:00 с городского автовокзала. Прибывать в Симферополь они будут на следующий день в 21:00. За то, чтобы запустить подобный маршрут, проголосовали петербуржцы на станице Полякова во "ВКонтакте".

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран готов к запуску прямого авиасообщения с Петербургом.


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