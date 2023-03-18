ТАСС: Иран намерен запустить прямое авиасообщение с Петербургом

Власти Ирана хотят в скором времени запустить прямые авиарейсы в Петербург и Казань, сообщило 18 марта ТАСС со ссылкой на замглавы Министерства туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгара Шалбафияна.

"У нас сейчас есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой. Скоро будут рейсы в Казань и в Санкт-Петербург", — заявил иранский чиновник в ответ на вопрос о возможности увеличения количества авиарейсов между его страной и Россией.

По итогам 2022 года Иран оказался в пятерке лидеров по количеству въехавших в Россию туристов. В конце января глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил о том, что Россия рассчитывает на смягчение визовых ограничений с Ираном и Китаем в 2023 году.

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