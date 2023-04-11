Губернатор Петербурга выбрал 1/3 нового состава Общественной палаты

Губернатор Петербурга Александр Беглов выбрал треть нового состава Общественной палаты (ОП) города, следует из его постановления. Бумага, датированная 7 апреля, опубликована на сайте электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.

Согласно постановлению, членом палаты стала действующая председатель организации Ирина Соколова. Вместе с ней из прошлого состава в новый прошли консультант НКО "Возрождение традиций" фонд Сергея Ролдугина Николай Буров, заместитель гендиректора "Государственного Эрмитажа" Георгий Вилинбахов, председатель правления "Еврейской общины Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга" Марк Грубарг и другие.

В частности, вновь членами палаты становятся представители высших учебных заведений: президент петербургского филиала НИУ "Высшая школа экономики" Александр Ходачек, ректор "Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна" Алексей Демидов и научный руководитель СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

В постановлении губернаторы указаны и несколько новых лиц. В состав ОП вошли президент "Санкт-Петербургской промышленной палаты" Владимир Катенев, директор дома-интерната для детей инвалидов №1 Валерий Асикритов и президент общества с ограниченной ответственностью "Компания Омега" Григорий Абелев.

Ранее одну треть нового состава Общественной палаты определило Законодательное собрание Петербурга. Теперь все эти выбранные члены должны собраться и определить, кто войдет в оставшуюся одну треть состава ОП.

София Саттарова