Жительнице проблемного ЖК на Парнасе удалось взыскать более миллиона рублей с УК из-за потопа

Петербурженке Елене Боровской, проживающей в жилом комплексе на улице Михаила Дудина, 23, к.1, удалось взыскать с управляющей компании ООО "Эксплуатация – ГС СПб" компенсацию, после того, как её квартира превратилась в "аквариум" из-за прорыва труб. О ходе рассмотрения гражданского иска рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

Боровская хотела добиться от УК компенсации ущерба за испорченную мебель, вещи и, как следствие, ремонт. Всё вместе она оценила в более миллиона рублей. Прорыв трубы с кипятком произошёл в январе прошлого года. Представитель ответчика требовала иск отклонить.

Суд подчеркнул, что управляющая компания согласно статье 162 ЖК РФ обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему состоянию домоимущества. В предоставленных суду актах указывается, что авария произошла вследствие прорыва стояка, который является общим имуществом МКД и входит в зону ответственности УК. В свою очередь представитель ответчика указала, что в неисправности стояка повинен застройщик, якобы сдавший инженерные системы, зная о скрытом дефекте.

"Доводы ответчика о том, что причиной протечки является скрытый строительный дефект, не является основанием к отказу истцу в иске. Сам по себе факт возникновения недостатков вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей застройщиком не устраняет установленные законодательством и договором управления обязанности УК по содержанию общего имущества в надлежащем состоянии, учитывая, что аварийный участок отнесен к ответственности управляющей организации", - отчитались в судебной пресс-службе.

В итоге суд постановил взыскать в пользу Боровской с ООО "Эксплуатация – ГС СПб" моральный ущерб в размере 1 003 301.00 рублей, компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей, штраф 526,6 тысяч рублей, стоимость исследований 32,8 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине 1,5 тысячи рублей.

В конце января текущего года стало известно, что Следственный комитет начал проверку жалоб на регулярные затопления квартир в многоэтажке на Парнасе.