Миронов приедет в Петербург и сделает ряд "важных заявлений"

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов собирается посетить Петербург в среду, 12 апреля. В пресс-службе сообщили, что глава партии готовит "ряд важных заявлений" в связи с последними событиями в городской политической повестке.

Также лидер эсеров планирует навестить бойцов, проходящих лечение в Военно-медицинской академии, и встретиться с активистами Васильевского острова, которые выступают против застройки северного намыва.

Напомним, в начале апреля "Справедливую Россию – За правду" покинула вся одноименная парламентская фракция. Глава фракции, бывший вице-спикер парламента Марина Шишкина объявила, что решила заняться другим, "близким по духу и совести" политическим проектом со своими соратниками. По словам Шишкиной, ей стало не хватать "человечности" в партийной риторике эсеров.

Константин Леньков