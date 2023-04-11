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Новости 12:38

Миронов приедет в Петербург и сделает ряд "важных заявлений"

фото ЗакС политика Миронов приедет в Петербург и сделает ряд "важных заявлений"

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Государственной думы  Сергей Миронов собирается посетить Петербург в среду, 12 апреля. В пресс-службе сообщили, что глава партии готовит "ряд важных заявлений" в связи с последними событиями в городской политической повестке. 

Также лидер эсеров планирует навестить бойцов, проходящих лечение в Военно-медицинской академии, и встретиться с активистами Васильевского острова, которые выступают против застройки северного намыва. 

Напомним, в начале апреля "Справедливую Россию – За правду" покинула вся одноименная парламентская фракция. Глава фракции, бывший вице-спикер парламента Марина Шишкина объявила, что решила заняться другим, "близким по духу и совести" политическим проектом со своими соратниками. По словам Шишкиной, ей стало не хватать "человечности" в партийной риторике эсеров.

Константин Леньков


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Миронов Сергей Михайлович 
Шишкина Марина Анатольевна 




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