Генпрокуратуру просят признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в её отношении ряд уголовных дел

Руководитель Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с требованием признать народную артистку России Лию Ахеджакову иностранным агентом. Скан документа приведён в его Telegram-канале.

Кроме того, Бородин полагается, что в отношении актрисы следует возбудить ряд уголовных дел.

"В последнее время Лия Ахеджакова, лишившись работы в театре "Современник" за свои проукраинские высказывания и поступки, проживая в России постоянно даёт интервью украинским телеканалам", - возмущён Бородин.

Также общественный деятель располагает данными, что Ахеджакова якобы спонсирует ВСУ. При этом в качестве подтверждения своих слов приводит в пример пост в одной из запрещённых соцсетей, который она сама опровергла, назвав фейком.

Помимо признания Ахеджаковой иноагентом, Бородин призывает возбудить в её отношении дела:

▪️ по ст. 275 УК РФ "Государственная измена" за оказание финпомощи иностранному государству, в деятельности, направленной против безопасности РФ;

▪️ по ст. 280.3 УК РФ — дискредитация армии;

▪️ по ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды.

Ранее в театре "Современник", в котором Ахеджакова проработала почти 50 лет, заявили, что она ушла на добровольной основе. Сама она говорила об обратном.