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Новости 17:02

В "Современнике" заявили о добровольном увольнении Лии Ахеджаковой

фото ЗакС политика В "Современнике" заявили о добровольном увольнении Лии Ахеджаковой

Народная артистка России Лия Ахеджакова официально больше не работает в московском театре "Современник", с которым ее связывало более сорока лет сотрудничества.  Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", - рассказали агентству.

В конце марта артистка сообщила, что уволилась из театра. Спустя несколько дней представители театра заявили, что не получали заявления о ее увольнении. Еще раньше Ахеджакова пожаловалась на то, что постановки с ее участием заменили альтернативными спектаклями и что таким образом она фактически лишилась работы. Спектакли с Ахеджаковой снимались с репертуара в том числе из-за жалоб неких рассерженных граждан, недовольных ее пацифистской позицией.


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