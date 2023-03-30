Ахеджакова сообщила об увольнении из "Современника"

Актриса Лия Ахеджакова заявила "Новой газете" об увольнении по собственному желанию из театра "Современник". По словам народной артистки, заявление об этом она написала еще 10 марта.

Ахеджакова сообщила, что планирует заниматься гастрольной деятельностью. Так, недавно она выступала на Кипре со спектаклем по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин". Также у актрисы имеется ряд иных предложений, связанных с гастролями. Покидать Россию она пока не собирается.

В феврале Ахеджакова сообщила, что ее сняли с репертуара "Современника" после поступления жалоб неких "разгневанных людей". Спустя месяц актриса рассказала о подробностях своего "упразднения" из театра. В тот же день появилось сообщение о том, что ее никто не увольнял.