"Сижу и плачу": Лия Ахеджакова сообщила о снятии её с репертуара "Современника" после жалобы "разгневанных людей"

Народная артистка РФ, актриса Лия Ахеджакова известила, что её сняли с репертуара театра "Совеременник", в котором она прослужила почти 50 лет, информирует издание "Подъём". Причиной тому стали требования неких "разгневанных людей", а также распоряжение департамента культуры Москвы.

Ахеджакова рассказала, что о снятии со спектаклей она узнала из уст директора учреждения культуры.

"Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", - констатирует актриса.

Также Ахеджакова предположила, что её больше не будут приглашать и другие российские театры, пока ей не поступало никаких предложений.

Артистка обратилась к члену президентского Совета по правам человека Еве Меркачёвой с просьбой поинтересоваться у столичного департамента культуры, кто мог инициировать её упразднение.

Напомним, в октябре театр "Современник" в очередной раз отменил постановку спектакля "Первый хлеб" с Ахеджаковой в главной роли. Пьеса вызвала нарекание со стороны патриотических организаций. Впоследствии в Петербурге ДК "Выборгский" перенёс на неопределенный срок спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также задействована актриса. В учреждении объяснили этот шаг сообщениями, поступающими от разгневанных сторонников СВО, с критикой которой неоднократно выступала Ахеджакова.

Фото: "ВКонтакте" / Дмитрий Дмитриев