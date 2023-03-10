"Я не успела проститься с моей сценой": Ахеджакова рассказала о подробностях своего увольнения из "Современника"

Уволенная из столичного театра "Современник" актриса Лия Ахеджакова направила в "Новую газету" письмо, в котором рассказала о том, как узнала о собственном "упразднении" из труппы, а также поблагодарила читателей за тысячи писем, направленных в её поддержку.

По словам Ахеджаковой, директор театра Юрий Кравец лично отменил спектакль "Игра в джин", в котором она исполняла главную роль. Поводом для этого стали некие письма "трудящихся" и "возмущённых зрителей", которые требовали убрать актрису со сцены. После увольнения режиссёр Кирилл Серебренников запустил акцию со сбором писем поддержки в адрес Ахеджаковой. Всего она получила более 15 тысяч посланий.

Спектакль "Игра в джин", с которого Ахеджакову сняли, был её последним.

"Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена, — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка "Старосветские помещики" Гоголя, Богдан сказал мне: "Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать". И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: "Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя". Прощай, моя дорогая", — написала актриса.

В "Современнике" Ахеджакова проработала почти 50 лет. Её сняли с постановок после жалобы неких "разгневанных людей". Впоследствии петербургский ДК "Выборгский" перенёс на неопределенный срок спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также задействована актриса. В учреждении объяснили этот шаг сообщениями, поступающими от разгневанных сторонников СВО, с критикой которой неоднократно выступала Ахеджакова.