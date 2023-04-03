В "Современнике" заявили, что не получали заявление об увольнении Ахеджаковой

Московский театр "Современник" не получал заявление об увольнении народной артистки Российской Федерации Лии Ахеджаковой, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. В репертуаре театра сохраняются постановки с ее участием, утверждают в театре.

"В отдел кадров "Московского театра "Современник" заявление об увольнении от артистки Ахеджаковой Лии Меджидовны не поступало. Спектакли с участием Л. М. Ахеджаковой — в репертуаре театра", — приводит ТАСС полученное сообщение.

На прошлой неделе Ахеджакова заявила, что еще 10 марта написала заявление об увольнении из театра. За месяц до этого актриса поведала, что ее сняли с репертуара "Современника" по просьбам неких "разгневанных людей" и в соответствии с распоряжением столичного департамента культуры.