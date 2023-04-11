Госдума может запретить получившим повестку выезд из страны до визита в военкомат

Подлежащие призыву на службу граждане, которые получили повестку, не смогут покинуть Россию, пока они не посетят военкомат, говорится в поправках к закону о военной службе, которые рассмотрит Государственная дума 11 апреля. Текст документа опубликован на сайте парламента.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - сказано в документе.

Такую норму хотят закрепить в законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Также, согласно тексту поправок, повестка может быть вручена не только лично в руки, но и с помощью портала Госуслуг. Кроме того, она будет считаться выданной через семь дней после регистрации в неком "реестре повесток".

Среди других новелл - введение ограничительных мер для тех, кто не явился в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. Таким призывникам запретят покидать страну, брать кредиты и заключать сделки.

Напомним, глава комитета Госдумы Андрей Картаполов 11 апреля заявил, что в ближайшее время новая волна мобилизации в России не планируется.

Константин Леньков