Смольный рассказал об условиях согласования уличных концертов

На сайте правительства Петербурга 11 апреля появился проект регламента согласования проведения уличных выступлений. Новые правила должны начать действовать с мая.

Музыкант будет обязан уведомить районную администрацию о желании выступить за 10 рабочих дней до концерта. В случае, если он собирается играть без ударных инструментов и звукоусиления, - за три рабочих дня.

Подать заявку можно будет через портал Госуслуги. Для заполнения заявки необходимо внести паспортные данные и информацию о документе, подтверждающем полномочия на осуществление действий от имени заявителя, в случае если музыкант заявляет выступление не самостоятельно. Кроме того, нужно будет предоставить схему размещения сценического и технического оборудования и перечень звукоусиливающей аппаратуры.

Юридическим лицам придется прикреплять устав юрлица с подписью руководства и печатью, а также документ, подтверждающий полномочия представителя.

Действие уже выданного согласования при необходимости можно будет приостановить. Музыкантов планируется уведомлять о решении чиновников с помощью СМС, электронной почты, портала Госуслуги или социальные сети. Способ уведомления выберут сами заявители.

Проект проходит антикоррупционную экспертизу. Ранее администрации районов Петербурга представили перечни мест, где планируется разрешить уличные выступления.