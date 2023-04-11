ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:30

Смольный рассказал об условиях согласования уличных концертов

фото ЗакС политика Смольный рассказал об условиях согласования уличных концертов

На сайте правительства Петербурга 11 апреля появился проект регламента согласования проведения уличных выступлений. Новые правила должны начать действовать с мая.

Музыкант будет обязан уведомить районную администрацию о желании выступить за 10 рабочих дней до концерта. В случае, если он собирается играть без ударных инструментов и звукоусиления, - за три рабочих дня. 

Подать заявку можно будет через портал Госуслуги. Для заполнения заявки необходимо внести паспортные данные и информацию о документе, подтверждающем полномочия на осуществление действий от имени заявителя, в случае если музыкант заявляет выступление не самостоятельно. Кроме того, нужно будет предоставить схему размещения сценического и технического оборудования и перечень звукоусиливающей аппаратуры. 

Юридическим лицам придется прикреплять устав юрлица с подписью руководства и печатью, а также документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Действие уже выданного согласования при необходимости можно будет приостановить. Музыкантов планируется уведомлять о решении чиновников с помощью СМС, электронной почты, портала Госуслуги или социальные сети. Способ уведомления выберут сами заявители.

Проект проходит антикоррупционную экспертизу. Ранее администрации районов Петербурга представили перечни мест, где планируется разрешить уличные выступления.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама