На подмосковного журналиста завели три уголовных дела о фейках про армию

Журналист издания RusNews из подмосковного Королева Роман Иванов стал фигурантом сразу трех дел о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Преследование связано с тремя постами о военной спецоперации в Telegram-канале, который он администрирует.

Посты были посвящены событиям в Киеве, докладу ООН о ситуации на Украине и заявлениям министра обороны Сергея Шойгу.

При обыске 11 апреля, как сообщает редакция RusNews, у журналиста выломали дверь.

В феврале коллегу Иванова по RusNews Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по аналогичному делу.