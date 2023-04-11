ФСИН больше не ждет от правозащитников уведомлений о визитах в СИЗО за двое суток

Федеральная служба исполнения наказаний скорректировала проект приказа, в котором регламентируется порядок посещения членами Общественных наблюдательных комиссий следственных изоляторов и иных пенитенциарных учреждений.

В новой редакции решено отказаться от такого пункта, как обязательное информирование силовиков о визите за двое суток до его совершения. К измененной версии нормативного акта правозащитное сообщество отнеслось более благосклонно, чем к предыдущей.

"Мы поддерживаем решение директора ФСИН России об исключении нормы о 48 часах. Это показывает, что ФСИН идет по пути открытости и максимальному содействию общественного контроля в местах принудительного содержания", - приводит "Интерфакс" комментарий зампреда московской ОНК Ольги Дружининой.

Ранее правозащитники предположили, что из-за новых норм работа комиссий рискует стать имитационной.