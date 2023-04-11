Отца фигуранта дела о поджоге военкомата в Ленобласти уволили с работы

Работодатель решил прекратить трудовые отношения с Даниэлем Балазейкиным - отцом гимназиста, арестованного за попытку поджогов военкомата в Ленинградской области. Об этом сообщает проект "Политзэк-инфо".

Увольнению, случившемуся на прошлой неделе, предшествовал визит следователей к Балазейкину-старшему на работу. Последние три года он занимал должность электрика. Формально расторжение договора объяснили тем, что сотрудник якобы демонстрирует нелюбовь к своей работе.

Старшеклассника Егора Балазейкина в начале марта отправили в СИЗО по подозрению в поджоге военкомата в Кировске. Его преследуют по статье о совершении организованного теракта (ч. 1 ст. 205 УК с применением ст. 30 УК).