Депутат Кузнецов заявил, что не проголосовал за поправки об электронных повестках по ошибке

Единственный депутат Госдумы, воздержавшийся 11 апреля при голосовании за поправки об электронных повестках для военнообязанных, сделал это случайно. Член фракции справедливороссов Дмитрий Кузнецов сам объяснил свой поступок "Ведомостям".

"Формально это я, но это ошибочно, не ту кнопку нажал. Я не голосовал, скажем так. В официальной выгрузке результатов ни одного воздержавшегося не будет, я просто буду непроголосовавшим", - приводятся слова депутата.

Законопроект, предполагающий ограничение прав для уклоняющихся от воинской службы, приняли сразу во втором и третьем чтениях. Уклонистов в России ждет запрет на выезд и невозможность распоряжаться своей недвижимостью.

На пленарном заседании Госдумы во вторник коммунисты пожаловались, что им не дали достаточного времени ознакомиться с содержанием рассматриваемого нормативного акта.

фото: duma.gov.ru