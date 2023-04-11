Картаполов посоветовал на год вернуться в Россию военнообязанным, работающим из-за рубежа

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов выступил с рекомендациями, адресованными россиянам, которые подлежат призыву и при этом работают из-за границы. Депутат заявил в эфире телеканала РБК, что таким людям стоит вернуться в Россию на год: "отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать". Остальным военнообязанным релокантам после получения повестки через "Госуслуги" политик посоветовал провести отпуск в России.

"Прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше", - произнес парламентарий.

Он добавил, что направить документы в военкомат можно и в электронном виде.

Напомним, что 11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, узаконивающие рассылку электронных повесток для военнообязанных и вводящие запреты для уклонистов. Новые нормы в отношении последних предусматривают в числе прочего запрет на выезд из страны и запрет на сделки с имуществом.