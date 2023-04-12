Глава Минцифры: Реестр военнообязанных в полном объёме можно запустить не раньше осеннего призыва

Электронную картотеку военнообязанных россиян запустят не раньше грядущего осеннего призыва в армию, сообщил в одном из близких к IT-отрасли Telegram-чатов руководитель Министерства цифрового развития Максут Шадаев, чьи слова приводит РИА Новости.

Точные сроки запуска реестра можно будет определить лишь после принятия соответствующего закона. Поэтому в полном объёме он заработает не раньше следующего призыва.

Напомним, что 11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, узаконивающие рассылку электронных повесток для военнообязанных и вводящие запреты для уклонистов. Новые нормы в отношении последних предусматривают в числе прочего запрет на выезд из страны и запрет на сделки с имуществом. Кроме того, предполагается создание единого реестра военнообязанных.